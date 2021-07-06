Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı

Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 06.07.2021 - 10:08
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Mersin'de İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Mezitli, Silifke ve Anamur ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 612 kök Hint keneviri, 12 gram esrar ve 173 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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