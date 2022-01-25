Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 25.01.2022 - 14:24
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu sattıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kimlik bilgileri tespit edilen zanlılar F.Ç, M.E, İ.E, A.Y. ve B.R.B, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
Mersin Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Mersin Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.