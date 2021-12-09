Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı.

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilenlere yönelik Yenice Mahallesi'nde "Güz Güneşi-33" adı verilen operasyon düzenlendi.



Belirlenen adreslere şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonda 8 zanlı yakalandı.



Adreslerde 1475 gram sentetik uyuşturucu, 900 gram esrar, 200 gram metamfetamin ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

