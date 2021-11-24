Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 24.11.2021 - 10:39
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı uyuşturucu sevk ettikleri sırada takibe aldı.
Bir noktada durdurulup aranan araçta, 5 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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