Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.





Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı uyuşturucu sevk ettikleri sırada takibe aldı.





Bir noktada durdurulup aranan araçta, 5 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

