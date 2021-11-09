Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Haberler - Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 15:01
Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticareti yapan şüpheliler bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İlkadım ve Atakum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 452 değişik çaplarda tabanca fişeği ve 4 şarjör ele geçirdi.
Operasyonda, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı
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