Engin Özkoç kimdir? (CHP'li Engin Özkoç kaç yaşında ve nereli?)

Engin Özkoç, 5 Şubat 1962’de Sakarya’nın Kayalar Memduhiye Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu Memduhiye Köyü’nde, ortaokul ve liseyi Adapazarı’nda okudu. Engin Özkoç daha sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Engin Özkoç siyaset hayatına CHP Gençlik Kolları’nda başladı. Sakarya’da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Engin Özkoç, 2011 Genel Seçimlerinde elde ettiği başarı sayesinde Sakarya’nın 34 yıl aradan sonra Meclis’e gönderdiği ilk CHP’li vekil oldu.



24. Dönemde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik, ve Spor Komisyonu üyesiydi. CHP TBMM Grup Yönetiminde yer aldı. 25. ve 26. Dönem CHP Sakarya Milletvekili olan Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini yürütüyor.

Aynı zamanda Özkoç, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi ve komisyonun CHP Grup Sözcüsü ve 27. Dönem CHP Sakarya milletvekili adayıdır.