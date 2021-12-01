Seçil Gür kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Seçil Gür, katıldığı programda canlı yayında çıplak sesle söylediği arabesk şarkılarla izleyenlerin beğenisini topladı.

Ayrıca Güllü, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'nin taklitlerini yapan Gür'ün hayatı merak edildi.

SEÇİL GÜR KİMDİR?

Türk şarkıcı ve söz yazarı Seçil Gür, 1 Ocak 1986 tarihinde Hof, Bavyera'da Adanalı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda başladı. Liseye kadarki eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a gelerek kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni olan Hande Özyürek'in destek ve tavsiyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera eğitimi aldı.

2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girerek akademik çalışmalarını şan, ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, üslup, repertuvar ve mimik, diksiyon alanlarında eğitim alarak sürdürdü.

SEÇİL GÜR ŞARKILARI

'Serserim Benim'



'Ağlamak Güzeldir'



'Karaağaç'



'Hastayım Sana'



'Deli Yangın' (2017)



'Yeniden Başlasın' (2018)



'Dünyalar Kadar' (2018)



'Emi' (2019)



'Sebepsiz Çiçek' (feat. Serdar Ortaç) (2020)



'Sebepsiz Çiçek (Ogün Dalka Remix)' (feat. Serdar Ortaç) (2020)



'Işığını Benimle Paylaş' (feat. Serdar Ortaç, Başak Gümülcine) (2020)



'İşkence' (2021)



'Geleni Gideni' (2021)



'O'nun Adı Sen' (feat. Tanzer Gümüş) (2021)