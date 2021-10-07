Şeyma Korkmaz kimdir? (Kuruluş Osman'ın 'Mari'si Şeyma Korkmaz kaç yaşında ve nereli?)

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Beni Affet adlı dizide 'Feride' karakteriyle adını duyuran Şeyma Korkmaz, Kuruluş Osman dizisine 'Mari' karakteriyle dahil oldu.

Kadroya dahil olmasıyla izleyiciler tarafından Şeyma Korkmaz'ın hayatı merak edildi.

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.



Genç oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı.



Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai Suda ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.



2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide 'Feride' karakteriyle adını duyurdu.



Şeyma Korkmaz, 2019 yılında Beni Affet dizi setinde tanıştığı Cüneyt Mete ile evlendi.

ŞEYMA KORKMAZ'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR



Beni Affet (TV Dizisi)



Hayata Beş Kala (TV Dizisi)



Öyle ya da Böyle (Sinema)

HAKİKAT: ŞEYH BEDREDDİN FRAGMANI

