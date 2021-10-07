Şeyma Korkmaz kimdir? (Kuruluş Osman'ın 'Mari'si Şeyma Korkmaz kaç yaşında ve nereli?)

Başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in oynadığı 'Kuruluş Osman' dizisinde Mari rolünü canlandıran Şeyma Korkmaz, dizinin dikkat çeken isimlerinden oldu.

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 17:21 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 17:56

Şeyma Korkmaz kimdir? (Kuruluş Osman'ın 'Mari'si Şeyma Korkmaz kaç yaşında ve nereli?)

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Beni Affet adlı de 'Feride' karakteriyle adını duyuran Şeyma Korkmaz, Kuruluş Osman sine 'Mari' karakteriyle dahil oldu.

Kadroya dahil olmasıyla izleyiciler tarafından Şeyma Korkmaz'ın hayatı merak edildi.

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.

Genç oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı.

Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai Suda ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala sinde 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başladı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı de 'Feride' karakteriyle adını duyurdu.

Şeyma Korkmaz, 2019 yılında Beni Affet setinde tanıştığı Cüneyt Mete ile evlendi.

ŞEYMA KORKMAZ'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Beni Affet ( Dizisi)

Hayata Beş Kala ( Dizisi) 

Öyle ya da Böyle (Sinema)

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