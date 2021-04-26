Survivor yarışmacısı Elif kimdir? (Elif Yıldırım Gören kaç yaşında ve nereli?)

Survivor All Star 2022'nin yarışmacılarının kim olacağı merak edilirken, Acun Ilıcalı katıldığı Survivor Panoroma programına önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı’nın Survivor All Star 2022 için teklf götürdüğü isimlerden biri de başarılı milli koşucu  Elif Yıldırım Gören. Peki Survivor 2020 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kimdir, nereli ve kaç yaşında?

26.04.2021 - 17:16 | Son Güncelleme : 26.04.2021 - 17:48

Survivor yarışmacısı Elif kimdir? (Elif Yıldırım Gören kaç yaşında ve nereli?)

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ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

survivor 2020 Ünlüler takımında yarışan Elif Yıldırım Gören’in genel performans tablosunda 9. sırada yer alıyor. Yüzde 50 başarı oranına sahip olan Survivor Elif, 288 oyuna çıkmış ve bunların 145’inde başarılı olmuş.

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