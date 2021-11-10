Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman kimdir?

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

LALE AYTAMAN KİMDİR?

Lale Aytaman, 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Avusturya Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1962 Phoenix, Arizona'da AFS öğrenci değişimi programına katıldı.

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu ve Hamburg'da Alman Dili ve Edebiyatı doktorası yaptı.

Ankara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak Almanca dersler verdi.

6 Temmuz 1991 tarihinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Muğla Valiliği görevine getirildi ve bu görevi 1995 yılına kadar sürdürdü.

1994-1995 yıllarında Muğla Valisi olarak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Planlamalar Kongresi Türk Milli Heyeti Başkanlığı yaptı, 'Avrupa Planlamaları Çalışma Grubu' başkan yardımcısı oldu.

Muğla ilinde kadının el emeğinin değerlendirilmesi ve tütüne alternatif projeler geliştirilmesi kapsamında, geleneksel dokumacılığın korunması için Yeşilyurt Modelini oluşturdu ve 'MELSA'yı (Muğla El Sanatları) kurdu.

Muğla Üniversitesi'nin kurulması, çevreye yönelik faaliyetleri ile öne çıkan Lale Aytaman, TBMM Kadının Statüsünü Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı.

TBMM ANAP Grup Yönetim Kurulu üyeliği ve ANAP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Milli Heyet Üyeliği yaptı.

Aytaman, AKPM'de bir Komisyon Başkanlığı'na seçilen ilk Türk Milletvekili olarak 'Çevre, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komisyonu' Başkanlığı yaptı. Halen AKPM onur üyesidir.



Lale Aytaman, valilik döneminde yaşadığı anıları, "İğneli Koltukta Dört Buçuk Yıl" adlı kitapta topladı.

Aytaman, evli ve bir çocuk annesidir.