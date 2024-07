ABD Başkanı Biden: Saldırganı biliyoruz ama sebebini bilmiyoruz

ABD'de şiddetin hiçbir türlüsüne yer olmadığını belirten Biden, "Suikast girişimi, millet olarak savunduğumuz her şeye aykırıdır." ifadesini kullandı.

"BU ÜLKEDEKİ SİYASİ SİCİL ÇOK KIZIŞTI, SOĞUTMANIN ZAMANI GELDİ"

Biden, daha sonra Pennsylvania’daki seçim mitingi sırasında eski başkan Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle Beyaz Saray’dan ulusa seslendi.



"ABD tarihi boyunca daha önce gidilen bu yola girmemeliyiz" diyerek, başkanlara yapılan suikastlere atıfta bulunan Biden, her iki partiden siyasilerin hedef alınması ile şiddetin bir çözüm olamayacağını söyledi.



Biden, "Amerika'da bu tür şiddete, istisnasız bir şekilde yer yoktur. Bu şiddetin normalleştirilmesine izin veremeyiz. Biliyorsunuz, bu ülkedeki siyasi sicil çok kızıştı. Artık bunu soğutmanın zamanı geldi. Hepimizin bu konuda sorumluluğu var." dedi.



“SEÇİM YAKLAŞTIKÇA HEPİMİZ BİR SINAV İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”



Biden, kasım ayında yapılacak seçimlerin "ABD’nin geleceği" için önemli olduğunu vurgulayarak, ancak ülkeyi yönetme konusunda farklı görüşlerin bulunmasının demokrasinin bir parçası olduğunun altını çizerek, "Seçim yaklaştıkça hepimiz bir sınav ile karşı karşıyayız, seçimin önemi ne kadar yüksekse, tutkular da o kadar hararetli oluyor. Bu, ne kadar güçlü olursa olsun, inançlarımızın asla şiddete dönüşmemesi konusunda her birimize ek bir yük getirmektedir.” diye konuştu.



Demokrasi için sokakta şiddet değil sandıkta eylem çağrısında bulunan Biden, “ABD’de farklılıklarımızın getirdiği sorunu sandıkta çözeriz. Bunu kurşun ile değil sandık ile yapmalıyız. Amerika'yı değiştirme gücü her zaman halkın elinde olmalıdır, suikastçinin elinde değil.” ifadelerini kullandı.



Biden, ABD’de “nefret”in yeri olmadığının altını çizerek, “Artık bizim için hiçbir şey birlik olmaktan daha önemli değil. Bunu yapabiliriz.” dedi.

FBI: SALDIRGAN TEK BAŞINA HAREKET ETTİ



FBI, Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Açıklamada, FBI'ın, mitingde meydana gelen silahlı saldırıyı "suikast girişimi ve iç terör eylemi" olarak soruşturacağı duyuruldu.



Miting sırasında suikast girişiminde bulunduğu bildirilen ve olay yerinde öldürülen şüpheli Thomas Matthew Crooks'un daha önce FBI'ın takibinde olmadığı belirtilen açıklamada, zanlının tek başına hareket ettiğinin değerlendirildiği vurgulandı.



Ekiplerin saldırı yerini incelemeye devam ettiği aktarılan açıklamada, ipucu bulmak amacıyla şüphelinin sosyal medya hesaplarının da kontrol edildiği ifade edildi.



Crooks'un saldırıda kullandığı silahı yasal yollardan satın aldığı doğrulanan açıklamada, şüphelinin ailesinin FBI ile işbirliği yaptığının altı çizildi.



ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şiddete tolerans gösterilmeyeceğini belirterek, "Bu son bulmalı." dedi.