ABD'de seçim yarışı: Musk ve Trump'ı bir araya getiren şey ne?

The Times analizine göre Elon Musk, Trump'ın ABD serçimlerini kazanması için her şeyi yapıyor. Uzmanlar, eski başkan Donald Trump'ı bir kenara koyarsak, dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın "ABD seçimleri hakkında yanlış bilgi yayan bir numaralı kaynak" olduğunu söylüyor.



Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki ay Beyaz Saray'a geri dönmesi durumunda yaratmayı planladığı yeni bir pozisyon var: Maliyetleri Azaltma Bakanlığı.



Eski başkan, Fox News'e verdiği röportajda, "Elon bunu yapmak istiyor." dedi.



Bu da dünyanın en zengin insanının Trump'ın seçilmesinde hayati bir parça olduğunun son kanıtı oldu. Elon Musk, yaklaşık üç ay önce başkanlık yarışında Trump'ı desteklediğini açıklamıştı.



Kampanya finansman makbuzları, 53 yaşındaki Elon Musk'ın Demokrat aday Kamala Harris'i yenme çabalarına on milyonlarca dolar akıttığını gösteriyor. Sosyal medya platformu X'in sahibi olan milyarder, bu seçimin medya manzarasını da değiştirdi.



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AYDA 45 MİLYON DOLARLIK DESTEK



Mayıs ayında Musk, Trump'ın seçim kampanyasını desteklemek için diğer zengin iş insanlarıyla birlikte America Pac adlı bir fonlama aracı oluşturdu.



Pac, arkadaşlarını ifade özgürlüğü ve silah taşıma hakkını destekleyen bir dilekçeyi imzalamaya ikna eden kişilere 47 dolar teklif ediyor.



Bağış toplama grubu, Trump'ın Beyaz Saray adaylığını destekleyen amaçlara ayda 45 milyon dolara kadar para harcıyor.



Musk'ın Trump'a resmi desteği, eski başkanın kendisine yönelik ilk suikast girişiminden sağ kurtulmasından kısa bir süre sonra geldi. Musk, 13 Temmuz'da sosyal medya platformu X'te şunları yazdı: "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum."



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"YANLIŞ BİLGİNİN 1 NUMARALI KAYNAĞI"



Los Angeles'taki California Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan ve aynı zamanda Demokrasiyi Koruma Projesi'nin direktörlüğünü yürüten Rick Hasen, “Platformu yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor ve Musk muhtemelen ABD seçimleri hakkında yanlış bilgi yayan bir numaralı kişi. İstediği görüşe sahip olabilir, ancak yanlış bilgi yaymak Amerikan demokrasisini daha da zayıflatacaktır. Sorun onun başkanlık için kimi desteklediği değil, sorun onun Amerikan seçimleri hakkında yanlış bilgi yaymasıdır." dedi.



Düşünce kuruluşu Pew Research, Musk'ın X'i satın almasından bu yana Cumhuriyetçilere yönelik desteğinin arttığını öne sürüyor.

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MUSK'IN NET ONAY ORANI EKSİ 11



Reklam trendlerini takip eden AdImpact şirketine göre ise, Cumhuriyetçilerin üç kat daha fazla reklam alanı satın aldığı X hariç, Demokratlar sosyal medya reklamlarında rakiplerinden daha fazla harcama yapıyor.



Musk'ın kararsız seçmenleri ikna etme konusunda ne kadar yetenekli olduğu ise belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz ay yapılan bir ankete göre Musk'ın net onay oranı eksi 11.