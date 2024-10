ABD'de seçim yarışı: Musk ve Trump'ı bir araya getiren şey ne?

The Times analizine göre Elon Musk, Trump'ın ABD serçimlerini kazanması için her şeyi yapıyor. Uzmanlar, eski başkan Donald Trump'ı bir kenara koyarsak, dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın "ABD seçimleri hakkında yanlış bilgi yayan bir numaralı kaynak" olduğunu söylüyor.



Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki ay Beyaz Saray'a geri dönmesi durumunda yaratmayı planladığı yeni bir pozisyon var: Maliyetleri Azaltma Bakanlığı.



Eski başkan, Fox News'e verdiği röportajda, "Elon bunu yapmak istiyor." dedi.



Bu da dünyanın en zengin insanının Trump'ın seçilmesinde hayati bir parça olduğunun son kanıtı oldu. Elon Musk, yaklaşık üç ay önce başkanlık yarışında Trump'ı desteklediğini açıklamıştı.



Kampanya finansman makbuzları, 53 yaşındaki Elon Musk'ın Demokrat aday Kamala Harris'i yenme çabalarına on milyonlarca dolar akıttığını gösteriyor. Sosyal medya platformu X'in sahibi olan milyarder, bu seçimin medya manzarasını da değiştirdi.