ABD’den Rusya’ya Navalny uyarısı: Sonuçları olur

Rusya’da hapishanede bulunan Rus muhalif Alexei Navalny’nin sağlık durumunun her geçen gün kötüleşmesi sebebiyle birçok ülke Rusya’ya karşı endişelerini dile getirirken ABD, Rusya’ya uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden Navalny’nin tıbbi tedavisinin "tamamen haksız ve tamamen uygunsuz" olduğunu belirtirken Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise, "Navalny ölürse sonuçları olacağını" ve Rusya'nın "uluslararası toplumdan sorumlu tutulacağını" söyledi.

Bununla birlikte İngiltere, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği de Rus muhalif Navalny’nin tedavisine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Doktorları geçtiğimiz gün Alexei Navalny'nin akut sırt ağrısı ve bacak uyuşması şikayetleri sebebiyle tedavi gördüğünü ve acil tıbbi müdahale yapılmazsa "önümüzdeki birkaç gün içinde öleceğini" belirtmişti.

‘NAVALNY DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR’

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi ise Navalny'nin dikkat çekmeye çalıştığını hapishanede ölmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

31 Mart'ta kendi sağlık ekibini görmesine izin verilmediği gerekçesiyle açıklık grevine başlayan Navalny’nin doktorları, son kan testi sonuçların her an böbrek yetmezliği ya da kalp krizi geçirebileceğini gösterdiğini belirtmişti.

NAVALNY'NİN TUTUKLANMA SÜRECİ

20 Ağustos 2020’de Tomsk şehrinden Moskova’ya dönüşünde zehirlendiği iddiasıyla özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilen Navalny, burada tedavi görerek iyileşmişti.

Daha sonra ülkesine dönen Navalny 2014'te zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.