Afganistan'da çocuk felci vakaları

Afganistan'da yılbaşından bu yana 5. çocuk felci vakasının görüldüğü bildirildi. Etkili aşı kampanyalarıyla çocuk felci vakaları diğer yıllara oranla azalmıştı.

Afganistan'da çocuk felci vakaları
Çocuk felcini sonlandırmak için küresel çağrı

Çocuk felcini sonlandırmak için küresel çağrı

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Afganistan'da yılbaşından bu yana 5 vakası görüldü.

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan Nangerhar vilayetinin Dur Baba ilçesinde yeni bir çocuk felci vakasının daha kayıtlara geçtiği belirtildi.

Böylece sene başından itibaren ülkede görülen çocuk felci vakası 5'e yükselmiş oldu.

Söz konusu vakaların hepsi, Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Nangerhar vilayetinde ortaya çıktı.

Bu yılın başından bu yana, Dur Baba ilçesi ile birlikte vilayetin Behsud, Kot, Nazyan ve Bati Kot ilçelerinde birer çocuk felci vakası tespit edilmiş, çocuklardan biri yaşamını yitirmişti.

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN'DA YAYGIN

Daha önce dünyanın birçok ülkesinde görülen çocuk felci vakası, etkili aşı kampanyaları sayesinde büyük oranda azaldı.

Çocuk felci, halihazırda sadece aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan'da yaygın olarak görülüyor.

Afganistan'da 2020'de 56, 2021'de 4, 2022'de ise 2 çocuk felci vakası tespit edilmişti.

Ülkede uzun yıllardır devam eden çatışmalar ve güvenlik sorunu, hastalıkların artmasının nedenleri arasında gösteriliyor.

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