Astana'da Erdoğan-Putin zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı''nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Putin'in, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.

İki lider görüşme öncesi kısa birer açıklama yaptı.

PUTİN: GAZ TEDARİKİNDE TÜRKİYE AB İÇİN EN ÖNEMLİ GÜZERGAH

Doğalgaz tedarikinde Türkiye'nin en güvenli güzergah haline geldiğini belirten Putin şunları söyledi:

''Nükleer santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergah haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı. TürkAkım'a da sabotaj yapacaklardı ancak önledik.

''GAZ FİYATLARI SİYASİ İMALAR OLMADAN BELİRLENEBİLİR''

Rusya'dan Türkiye'ye hidrokarbon tedariki tam akışla devam ediyor. Doğalgaz fiyatları şu anda zirvede. Türkiye'de bir merkez önerisinde gaz fiyatları siyasi imalar olmadan belirlenebilir.''

ERDOĞAN: AKKUYU'NUN AÇILMASI DÜNYADA FARKLI BİR SES GETİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şöyle konuştu:



''Akkuyu çok önemli bir adım. Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. (Nükleer santral) Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. (Tahıl koridoru) Tahıl mutabakatını güçlendirerek sürdürmeliyiz.Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içinde atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir.''

Görüşmede; Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi ve tahıl koridorunun genişletilmesi gibi konuların ele alınması bekleniyor.

İki liderin görüşmesi, Kerç Köprüsü'ne yapılan saldırı sonrasında başlayan Rusya’nın karşı saldırılarının hemen ardından gerçekleşmesi nedeniyle dikkatle takip ediliyor.



Masada Rusya ile Batı arasında, Türkiye ev sahipliğinde görüşmeler yapılması ihtimali de olacak.



Putin'in ''Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamasının ardından, iki liderin alternatif doğalgaz rotaları konusunda da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

