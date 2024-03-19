Birleşmiş Milletler, iklim krizinde "kırmızı alarm" verdi

Birleşmiş Milletler (BM) hava durumu ajansı, geçen yıl sera gazlarında, kara ve su sıcaklıklarında ve buzulların erimesinde yaşanan rekor artışları gerekçe göstererek küresel ısınma konusunda “kırmızı alarm” verdi.



Dünyanın bu eğilimi tersine çevirme çabalarının boşa çıktığı konusunda uyarıda bulundu.

1,5 DERECELİK KÜRESEL ISINMA HEDEFİ TEHLİKEDE



Dünya Meteoroloji Örgütü, bugün yayınlanan “Küresel İklim Durumu” raporunda, çok övülen bir iklim hedefinin giderek daha fazla tehlikeye girdiği yönündeki endişeleri tekrarladı.



Bu hedef dünyanın, küresel ısınmayı 1,5 dereceden fazla olmayacak şekilde sınırlamak için birleşebileceği yönünde.



Ajansın genel sekreteri Celeste Saulo, "Şu anda geçici olarak da olsa, Paris iklim değişikliği anlaşmasının 1,5 derece alt sınırına hiç bu kadar yaklaşmamıştık. Topluluk dünyaya kırmızı alarm veriyor" açıklamasında bulundu.

ACİL DURUM ÇAĞRISI



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres , "Dünya acil durum çağrısı yapıyor. En son Küresel İklim Durumu raporu, gezegenin çöküşün eşiğinde olduğunu gösteriyor. Fosil yakıt kirliliği iklim kaosunu tabloların dışına çıkarıyor” diye konuştu.



En son WMO bulguları tek bir raporda derlendiğinde özellikle çarpıcıdır. 2023 yılında okyanus sularının yüzde 90'ından fazlası en az bir kez sıcak hava dalgası koşullarıyla karşılaştı.

EN ÇOK BUZUL BU YIL ERİDİ



1950'den dünya genelinde sıcaklık artmasından kaynaklanan buzul kaybı takip ediliyor. Bu yıl sıcaklıklar, tarih boyunca gözlemlenen en fazla buz kaybına neden oldu. Antarktika deniz buzu şimdiye kadarki en düşük seviyesine geriledi.



BM iklim ajansı, iklim değişikliğinin daha da kötüleştirdiği sıcak hava dalgalarının, sellerin, kuraklıkların, orman yangınlarının ve tropikal kasırgaların etkisinin 2023 yılında her kıtadaki yaşamlar ve geçim kaynakları üzerinde hissedildiğini belirtti.