Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Amazonlar'ı Leonardo DiCaprio yaktırdı

Bolsonaro, Oscar ödüllü aktörün amazon ormanları'nın bilinçli olarak yakılması için para verdiğini iddia etti.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, "Leonardo DiCaprio havalı adam, değil mi? Amazonlar'ın yakılması için para veriyor" dedi.

Bolsonaro hiçbir kanıt sunmadan yaptığı bu açıklamadan önce de Facebook üzerinden yaptığı canlı yayında benzer ifadeleri kullandı.

Brezilya lideri; Leonardo DiCaprio'nun bir sivil toplum kuruluşna 500 bin dolar bağışta bulunduğunu ve amazon'un yakılması için işbirliği yaptığını söyledi.

Bolsonaro, ünlü aktörü Brezilya karşıtı uluslaraası kampanyanın parçası olmakla da suçladı. Brezilya Devlet Başkanı; Amazonlar'da çıkan yangınları durdurmak için yeteri kadar girişimde bulunmamakla suçlanıyor.

VİDEO: LEONARDO DICAPRIO COACHELLA'DA

