Çöplükte buldukları mısır ununu yediler: 2 ölü, 7 yaralı

Kenya'da çöpte rastladıkları mısır unundan zehirlenen 2 kişi öldü, 7 kişi hastanelik oldu. Mısır ununun ülkeye özgür bir yemek olan "ugali"nin yapımında kullanıldığı belirtildi.

Çöplükte buldukları mısır ununu yediler: 2 ölü, 7 yaralı
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'da başkent Nairobi'nin kuzeyindeki Kiambu ilçesine bağlı Kiganjo kasabasında, çöplükten alınıp tüketildiği belirlenen mısır unu, ölümlere neden oldu.

Ölen ve hastanelik olan kişilerin kontamine unu cumartesi günü çöplükte buldukları, iki gün beklettikten sonra tükettikleri belirtildi.

Ülkeye özgü bir olan "ugali"nin yapımında kullanılan mısır ununun, 2 kişinin ölümüne ve 7 kişinin hastanelik olmasına yol açtığı kaydedildi.

Çöplükte buldukları mısır ununu yediler: 2 ölü, 7 yaralı - 1 Kenya'ya özgü ugali adlı yemekten bir görünüm.


Basına açıklama yapan Thika Level V Hastanesi Sorumlusu Waruti Kibuti, zehirlenenlerin solunum problemi şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Kibuti, hastaneye kaldırılanların birinin durumun kritik, diğerlerinin stabil olduğunu söyledi.

Kenya polisinin olayı soruşturduğu belirtildi.

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