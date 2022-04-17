Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kudüs ve Ukrayna'yı görüştü.

Haberler 17.04.2022 - 19:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

"İsrail'in Mescid-i Aksa’ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede, Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik."

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