Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Haberler 17.04.2022 - 19:57
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı:
"İsrail'in Mescid-i Aksa’ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede, Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik."
İsrail'in Mescid-i Aksa’ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede, Sayın Guterres ile bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 17, 2022