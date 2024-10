Dışişleri'nden İsrail'e BM Barış Gücü tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in UNIFIL'i hedef alan saldırısına tepki gösterildi.



UNIFIL'in bölgenin güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla görevlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İsrail'in savaşı bölgeye yayma saikiyle hareket ettiği dikkate alındığında, UNIFIL'in rolü daha da fazla önem arz etmektedir. İsrail'in UNIFIL'e düzenli olarak saldırması, Netanyahu hükümetinin Lübnan'a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir."



Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, BM güçlerini bizzat görevlendirdiğine işaret edilen açıklamada, Konsey üyelerinin, İsrail'in BM güçlerine karşı saldırılarını engellemekle yükümlü olduğu vurgulandı.



Açıklamada, tüm devletlere, İsrail'e ve İsrail'i silahlandıran ülkelere karşı ortak tutum takınma çağrısında bulunuldu.

ÖMER ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERDİ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail’in Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücüne (UNIFIL) saldırması, BM üyesi tüm ülkelere saldırması demektir. Netanyahu Hükümeti her ülke ve uluslararası hukuk için tehdittir. Bu saldırılar bir kere daha İsrail’in ‘barış’ yanlısı herkesi düşman olarak gördüğünü göstermiştir. Barışı korumak isteyen tüm ülkeler, İsrail’e karşı beraber hareket etmelidir" ifadelerini kullandı.



NE OLDU?

Mavi Hat olarak bilinen İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar sürerken, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü bir kez daha hedef oldu.

Barış Gücü, İsrail tanklarının güneydeki Ramyah'da bulunan UNIFIL mevzisinin ana kapısını yıktığını ve mevziye zorla girdiğini duyurdu.



5 askerinin hafif şekilde yaralandığını bildiren Barış Gücü, ihlâlleri "şok edici" olarak nitelendirdi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "BM Barış Gücü'nü savaş bölgelerinden çekmenin zamanı gelmiştir" dedi.

İsrail ordusu ise yaralı askerleri tahliye etmeye çalışan İsrail tankının BM mıntıkasına birkaç metre girmek zorunda kaldığını ve düşman ateşi durduğunda olay yerinden ayrıldığını açıkladı.