Ekvador'da enerji santrallerine yönelik saldırılar nedeniyle OHAL ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, enerji santrallerine yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

Ekvador'da enerji santrallerine yönelik saldırılar nedeniyle OHAL ilan edildi

santralleri ve kritik altyapı tesislerinin saldırıya uğraması gerekçe gösterilerek, Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın emriyle ilan edildiği bildirildi.

Devlet Başkanlığı kararnamesi kapsamında, enerji santrallerine yapılan sabotajların engellenmesi için ordu ve polise geniş çaplı yetkiler verildi.

Enerji santrallerine yapılan saldırıların yanı sıra Kolombiya'nın da 'a elektrik ihracatını durdurması ülkedeki günlük elektrik kesintilerini 8 saate çıkardı.

Ekvador'da bu yıl yaşanan kuraklığın enerji krizini daha da derinleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Her gün ortalama 2 ile 5 saat arasında kesinti uygulanıyor.

Ekvador'daki enerji şirketleri de başkent Kito dahil çok sayıda şehirde elektriklerin hangi saatlerde kesileceğine dair kamuoyu ile bilgi paylaşmıştı.

Enerji Bakanlığı'ndan 17 Nisan'da yapılan açıklamada, sıcaklıkların artması, su debilerinin azalması ve kuraklık gibi durumların ülkenin enerji sisteminin etkilediği belirtilmişti.

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