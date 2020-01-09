Fransa'da Adalet Bakanı'na avukatlardan cübbeli protesto

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet konuşma yaptığı sırada, Caen barosu avukatları cübbelerini yere atarak 'emeklilik reformunu' protesto etti.

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Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, dün ülkenin kuzeybatısında yer alan Caen şehrini ziyaret etti. Bakan Belloubet, Caen adliye binasında konuşmasına başladığı sırada Caen barosu avukatları cübbelerini yere atarak 'emeklilik reformunu' protesto etti.

Avukatların 'emeklilik reformuna' karşı cübbe atarak yaptığı protestoya dair paylaşılan görüntülerde, adalet bakanının konuşmasına başladığı sırada avukatların cübbelerini çıkartarak yere attığı ve bakanın bu sürede sessiz kaldığı görüldü. Avukatların birçoğunun cübbelerini yere atmasından sonra bakan konuşmasına devam etti.

Avukatların, kendilerine has emeklilik sisteminin, emeklilik reformu ile genel emeklilik sistemine dahil edilmesine tepki olarak bu eylemi yaptıkları belirtildi.

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