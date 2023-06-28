Güney Kore'de herkes bugün en az bir yaş gençleşti

Geleneksel yaş sayma yöntemlerinin "gereksiz sosyal ve ekonomik maliyetler" yarattığını söyledi.



Örneğin, sigorta ödemeleri ve devlet yardım programlarına uygunluğun belirlenmesi konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıkıyordu.



Daha önce, Kore'de en yaygın kullanılan hesaplama yöntemi, bir kişinin doğumda bir yaşına girdiği ve 1 Ocak'ta bir yıl kazandığı asırlık "Kore çağı" sistemiydi.



Bu, 31 Aralık'ta doğan bir bebeğin ertesi gün iki yaşında olacağı anlamına geliyor.



Geleneksel yaş sayma yöntemleri diğer Doğu Asya ülkeleri tarafından da kullanıldı, ancak çoğu bunu bıraktı.



Japonya 1950'de uluslararası standardı kabul ederken, Kuzey Kore 1980'lerde aynı şeyi yaptı.