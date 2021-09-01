Hindistan'da gizemli yüksek ateşten 50 kişi öldü

Hindistan’da yaklaşık bir hafta içerisinde gizemli yüksek ateş nedeniyle çoğunluğu çocuk olmak üzere en az 50 kişi hayatını kaybetti.

İHA 01.09.2021 - 17:20 | Son Güncelleme : 01.09.2021 - 17:51

Hindistan'da gizemli yüksek ateşten 50 kişi öldü

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Hindistan'ın kuzeyinde Uttar Pradeş eyaletindeki farklı bölgelerde en az bir hafta içerisinde onlarca çocuk gizemli yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti.

Çocuklarda eklem ve baş ağrısı, sıvı kaybı ve mide bulantısı şikayetleri bulunduğu belirtildi. Bazı vakarda ise kol ve bacaklarda döküntü görüldü.

ÖLENLERDE COVİD-19 TESPİT EDİLMEDİ

Eyalette, çoğunluğu çocuk olmak üzere gizemli hastalık nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği binlerce çocuğun ise hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Hayatını kaybedenlerde Covid-19 görülmediği bildirildi.

Hastalığın nedeni henüz bilinmezken bazı doktorlar, sivrisinekler aracılığıyla insana bulaşan dang hummasından şüpheleniyor. Birçok hastada dang hummasının yol açtığı trombosit sayısında düşüş görüldüğü açıklandı.

ÖZELLİKLE ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Geçtiğimiz hafta 32'si çocuk 40 kişinin hayatını kaybettiği Firozabad bölgesindeki sağlık yetkilisi Doktor Neeta Kulshrestha, hastanede tedavi gören hastaların özellikle çocukların çok hızlı bir şekilde hayatını kaybettiğini söyledi.

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