İnsanlığın sonu geliyor: Doğurganlık oranları 100 yıl içinde dibi görecek

"BEBEK PATLAMASI" VE "BEBEK ÇÖKÜŞÜ"



Buna göre demografik değişim “bebek patlaması” ve “bebek çöküşü” ayrımına yol açacak.



Daha zengin ülkelerin ekonomik büyümeyi sürdürmek için mücadele etmesi beklenirken, daha fakir ülkelerin artan nüfuslarını nasıl destekleyecekleri merak ediliyor.



Araştırmanın yazarları sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve çocuk ölüm oranlarının azaltılması çabalarında Sahra Altı Afrika bölgesine öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.