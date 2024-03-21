İnsanlığın sonu geliyor: Doğurganlık oranları 100 yıl içinde dibi görecek

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre neredeyse her ülkede doğurganlık oranları bu yüzyılın sonunda nüfuslarını devam ettiremeyecek kadar düşük olacak. Dikkat çeken araştırmanın sonuçları Lancet tıp dergisinde yayımlandı.
Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmaya göre 2100'e kadar 204 ülkenin 198'inde nüfus azalacak, doğumların çoğu fakir ülkelerde gerçekleşecek.
HER İKİ ÇOCUKTAN BİRİ AFRİKA'DA DOĞACAK
2100 yılında doğan her iki çocuktan birinin Sahra Altı Afrika bölgesinde doğması bekleniyor.
Yalnızca Somali, Tonga, Nijer, Çad, Samoa ve Tacikistan'ın nüfuslarını sürdürebilecek ülkeler olacağı tahmin ediliyor.
Çalışmada görev alan araştırmacılar doğurganlık oranlarındaki bu eğilimin, küresel ekonomiyi ve uluslararası güç dengesini yeniden şekillendireceği yorumunda bulunuyor.
Çalışmada toplanan bulgular, küresel hastalık yükü araştırması kapsamında 1950-2021 yılları arasında toplanan anketlere, nüfus sayımı verilerine ve diğer bilgi kaynaklarına dayanıyor.
"BEBEK PATLAMASI" VE "BEBEK ÇÖKÜŞÜ"
Buna göre demografik değişim “bebek patlaması” ve “bebek çöküşü” ayrımına yol açacak.
Daha zengin ülkelerin ekonomik büyümeyi sürdürmek için mücadele etmesi beklenirken, daha fakir ülkelerin artan nüfuslarını nasıl destekleyecekleri merak ediliyor.
Araştırmanın yazarları sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve çocuk ölüm oranlarının azaltılması çabalarında Sahra Altı Afrika bölgesine öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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