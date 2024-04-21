İran Cumhurbaşkanı Reisi Pakistan'a gidiyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan'a resmi ziyaret düzenleyecek. Reisi, cumhurbaşkanı, başbakan, senato başbakanı ve Ulusal Meclis'in başkanı ile bir araya gelecek.

İran Cumhurbaşkanı Reisi Pakistan'a gidiyor

Cuhurbaşkanı Reisi, 'a gidiyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Reisi, yarından çarşamba gününe kadar Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Açıklamaya göre Reisi, ziyaret sırasında Pakistan , başbakanı, senato başkanı ve Ulusal Meclis başkanı ile görüşecek.

Reisi, geçen hafta Pakistanlı mevkidaşı Asıf Ali Zerdari ile telefonda konuşmuştu.

İki lider terörle mücadele konusunu değerlendirmişti.

Görüşmede Reisi, "bazı uluslararası güçlerin İran ile Pakistan arasında fitne çıkarmaya çalıştığını" belirterek, terörle ortak mücadele etmenin ve Tahran-İslamabad dostluğunu güçlendirmenin önemine dikkati çekti.

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