İsrail, UNRWA'nın kapatılması için BM'ye teklif sundu

400 UNRWA PERSONELİ TRANSFER EDİLECEK



Teklifte sunulan şartlara göre, 300 ila 400 UNRWA personeli başlangıçta ya Dünya Gıda Programı (WFP) gibi başka bir BM kuruluşuna ya da Gazze'de gıda yardımını dağıtmak için özel olarak oluşturulmuş yeni bir organizasyona transfer edilecek.



Daha sonraki aşamalarda daha fazla UNRWA çalışanı ve ajansın varlıkları da devredilebilir.



Teklif kapsamında yeni ajansı kimin yöneteceği veya teslimatların güvenliğini kimin sağlayacağı konusunda ayrıntılar belirsizliğini koruyor.



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Perşembe günü İsrail'e yönelik soykırım suçlamalarını inceleyen Uluslararası Adalet Divanı, İsrail hükümetine "Birleşmiş Milletler ile tam işbirliği içinde" Gazze'ye büyük ölçekli yardım ulaştırılmasını sağlamak için "gerekli ve etkili tüm önlemleri" alması talimatını verdi.



UNRWA, Gazze'deki açık ara en büyük yardım kuruluşu olarak savaşın başlangıcından beri 13 bin personeli ile çalışıyor.



Gıda dağıtımının yanı sıra, kurum Gazze'de sağlık hizmetleri çökerken eğitim ve temel tıbbi hizmetler sağlıyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin