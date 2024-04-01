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İsrail, UNRWA'nın kapatılması için BM'ye teklif sundu

Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklarına göre İsrail, Filistin topraklarında insani yardımları yürüten UNRWA'nın dağıtılması ve personelini Gazze'ye büyük ölçekli gıda teslimatı yapacak yeni bir kuruluşa devretmesi yönünde bir teklifte bulundu.

İsrail, UNRWA'nın kapatılması için BM'ye teklif sundu

hükümeti, Birleşmiş Milletler'e (BM) Şeridi'nde en yoğun yardım çalışması yürüten ajans olan UNRWA'nın kapatılması ve personelini başka bir kuruluşa devretmesi yönünde teklif sundu.

Teklif geçen hafta İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi tarafından İsrail'deki BM yetkililerine sunuldu ve cumartesi günü BM genel sekreteri Antonio Guterres'e iletildi.

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YETKİLİLERDEN "FELAKET" UYARISI

Yardım yetkilileri, Gazze'de yaklaşmakta olan kıtlık nedeniyle UNRWA operasyonlarını başka kurumlara devretmenin felaket olacağı konusunda uyarıyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), teşkilatın bazı personelinin Hamasi le bağlantıları olduğu yönünde henüz kanıtlanmamış iddialar öne sürüyor.

İsrail, Gazze'ye büyük miktarlarda yardım yapılmasına izin vermeye hazır olduğunu ve sınırlayıcı faktörün "BM kapasitesi" olduğu konusunda ısrar ediyor. UNRWA ile işbirliği yapmama kararı da bu kapasiteyi ciddi şekilde etkiliyor.

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400 UNRWA PERSONELİ TRANSFER EDİLECEK

Teklifte sunulan şartlara göre, 300 ila 400 UNRWA personeli başlangıçta ya Gıda Programı (WFP) gibi başka bir BM kuruluşuna ya da Gazze'de gıda yardımını dağıtmak için özel olarak oluşturulmuş yeni bir organizasyona transfer edilecek.

Daha sonraki aşamalarda daha fazla UNRWA çalışanı ve ajansın varlıkları da devredilebilir.

Teklif kapsamında yeni ajansı kimin yöneteceği veya teslimatların güvenliğini kimin sağlayacağı konusunda ayrıntılar belirsizliğini koruyor.

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UAD BÜYÜK ÖLÇEKLİ YARDIM İÇİN EMİR VERDİ

Perşembe günü İsrail'e yönelik soykırım suçlamalarını inceleyen Uluslararası Adalet Divanı, İsrail hükümetine "Birleşmiş Milletler ile tam işbirliği içinde" Gazze'ye büyük ölçekli yardım ulaştırılmasını sağlamak için "gerekli ve etkili tüm önlemleri" alması talimatını verdi.

UNRWA, Gazze'deki açık ara en büyük yardım kuruluşu olarak savaşın başlangıcından beri 13 bin personeli ile çalışıyor.

Gıda dağıtımının yanı sıra, kurum Gazze'de sağlık hizmetleri çökerken eğitim ve temel tıbbi hizmetler sağlıyor.

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