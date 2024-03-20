Kate Middleton bilmecesi devam ediyor! Hastane kayıtlarını çalma girişimi engellendi, soruşturma açıldı

KATE MIDDLETON NEREDE?



Kate, ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından iki ay boyunca ortadan kayboldu. O zamandan beri herhangi bir resmi görevde bulunmadı ve tamamen iyileşene kadar geri dönmeyecek.



Bu durum Prenses'in sağlık durumu hakkında çok fazla teorinin ortaya atılmasına neden oldu.



Özellikle son haftalarda Kate'in öldüğünü, insan içine çıkamayacak kadar hasta olduğunu veya aldatıldığını öne süren komplo teorileri yayılmaya devam etti.

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