Kenya'daki açlık tarikatının lideri: En az bin kişi öldü

Ruto, "Teröristler çirkin eylemleri için dini kullanıyorlar. Mackenzie gibi adamlar da aynı şeyi yapıyor. Bu tip adamların, diğer terörist ve suçluların dini yok. Ait oldukları yer hapis, olması gerektikleri yer orası." dedi.



Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğünden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunmasının ardından Nthenge'yi gözaltına almıştı. Ormanlık alanda yapılan geniş çaplı aramalarda toplu mezarda onlarca kişinin cesedi bulunmuştu.



Papaz Nthenge'nin şikayetler üzerine daha önce birkaç kez gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

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