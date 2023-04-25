Kenya'daki açlık tarikatının lideri: En az bin kişi öldü

Kenya'nın Malindi kasabasında müritlerini "aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşacakları" vaadiyle kandırarak ölümlerine sebep olan tarikat lideri Paul Mckenzie itiraf gibi bir açıklama yaptı. McKenzie, polisin en az bin kişinin cesedini bulacağını iddia etti.

Kenya'daki açlık tarikatının lideri: En az bin kişi öldü
Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

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Tarikat lideri Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge, polise Hz. İsa'yla buluşmaya giden en az bin kişiyi bulacaklarını söyledi.

Malindi'deki Good News International Kilisesi yakınındaki Shakahola Ormanı'nda bulunan ceset sayısının 73'e ulaştığı belirtilirken, halen 112 kişinin kayıp olduğu ve ceset sayısının artabileceği aktarıldı.

"TERÖRİZMDEN FARKSIZ"

Öte yandan, konuya ilişkin ilk kez açıklama yapan Devlet Başkanı William Ruto, tarikatta yaşananların "terörizmden farksız" olduğunu ifade etti.

Kenya'daki açlık tarikatının lideri: En az bin kişi öldü - 1

Ruto, "Teröristler çirkin eylemleri için dini kullanıyorlar. Mackenzie gibi adamlar da aynı şeyi yapıyor. Bu tip adamların, diğer terörist ve suçluların dini yok. Ait oldukları yer hapis, olması gerektikleri yer orası." dedi.

Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğünden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunmasının ardından Nthenge'yi gözaltına almıştı. Ormanlık alanda yapılan geniş çaplı aramalarda toplu mezarda onlarca kişinin cesedi bulunmuştu.

Papaz Nthenge'nin şikayetler üzerine daha önce birkaç kez gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

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