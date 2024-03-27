Lukaşenko: Moskova saldırganlarının Belarus'a girmesini engelledik

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Moskova saldırısının ardından olay yerinden kaçan şüpheli saldırganların Belarus'a girmesini engellediklerini açıkladı.

The Moscow Times'da yer alan habere göre Lukaşenko, dün yaptığı açıklamada, mevkidaşı Vladimir Putin'e yardım ettiğini söyledi.



Rus kolluk kuvvetleri, saldırıdan bir gün sonra Rusya'nın hem Ukrayna hem de Belarus sınırlarına yakın olan batı Bryansk bölgesinde dört şüpheli saldırganı gözaltına aldı.



Lukaşenko, şüphelilerin başlangıçta Belarus'a geçmeye çalıştıklarını ve burada yüksek güvenlik önlemleriyle karşılaştıklarını bildirdi.



Devlet haber ajansı Belta'nın aktardığına göre Lukaşenko, "Bu yüzden geri döndüler ve sınırın Ukrayna-Rusya bölümüne doğru gittiler" dedi.