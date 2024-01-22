Milyarderler sığınak inşa ediyor: Dünyanın sonuna hazırlık mı?

Amerikalılar sadece geçen yıl, Nisan 2022'den Nisan 2023'e kadar hayatta kalma malzemelerine 11 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir harcama yaptığı öğrenildi. Ancak çok azı günümüzün milyarder sığınak inşaatçılarının kendi sığınaklarına ayırdığı kaynaklara sahip.

Dünyanın en zenginleri, yeraltı yerleşkelerine, özel adalarına ve "hayatta kalma evlerine" giderek daha fazla para harcamaya başladı.



Geçen yılın sonlarında Mark Zuckerberg'in Hawai adasındaki çiftliğinin altına , kendi enerji ve gıda kaynakları olan ve patlamaya dayanıklı kapıların bulunduğu 100 milyon dolarlık gizli bir kale inşa ettiği ortaya çıktı.



Amazon kurucusu Jeff Bezos'da yakın bir zamanda Miami kentinde yer alan 'Indian Creek Adası'ndaki "Milyarderler Sığınağı"ndan 79 milyon dolara malikane satın almış ve resmi olarak Miami'ye taşındığını duyurmuştu.

