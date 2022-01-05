Öğrencisine evinde Covid-19 aşısı yapan lise öğretmeni tutuklandı

ABD’nin New York kentinde bir lise öğretmeni, öğrencisine evinde yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yaptığı için tutuklandı.



Polis, Laura Russo adlı biyoloji öğretmenin yasal bir yetkisi olmamasına veya çocuğun ebeveynlerinin onayına almamasına rağmen aşıyı evinde uyguladığını söyledi. 17 yaşındaki öğrencisinin ise aşıyı olmayı kendisinin istediği belirtildi.



Russo’nun, yılbaşı arifesinde tutuklandığı ve suçlu bulunursa dört yıl hapis cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.

"AL BAKALIM EVDE AŞI"



Bununla birlikte, Long Island'daki olayın videosunda ise Russo'nun öğrencisine "Umarım iyi olacaksın. Al bakalım. Evde aşı" diyor.



“There you go, at home vaccine”. Police have arrested a Long Island mother for illegally giving a 17 year old boy a shot of Covid vaccine in her home. And there’s video….Only on @NBCNewYork #nbc4ny pic.twitter.com/KpG5vAQaDT — Pei-Sze Cheng (@PeiSzeCheng4NY) January 3, 2022

Yetkililer, çocuğun ailesinin, eve geldikten sonra polisini arayıp olanları anlattıklarını söyledi. Nassau Polis Komiseri Patrick Ryder, "Aşıyı nasıl elde ettiğini hala soruşturuyoruz” dedi. Russo’nun 21 Ocak'ta yargılanması bekleniyor.

ENJEKSİYONUN YANLIŞ UYGULANMASI ÇOK TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR



Diğer taraftan uzmanlar, yanlış uygulanan enjeksiyonların oldukça tehlike olduğunu söyledi. Çünkü bir aşının sahte olup olmadığının veya son kullanma tarihinin geçip geçmediğinin doktorlar ve lisanslı sağlık çalışanları tarafından doğrulanması gerekiyor. Ayrıca hastalara tıbbi geçmişlerinin sorulması ve aşıdan sonra verdikleri tepkinin de izlenmesi gerekiyor.



New York polisi, Russo'nun Covid-19 aşısını nasıl elde ettiği veya hangi markayı kullandığının belirsiz olduğunu söyledi. ABD’de şu anda 18 yaş altına sadece Pfizer/BioNTech aşısı uygulanabiliyor.

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