Öğrencisine evinde Covid-19 aşısı yapan lise öğretmeni tutuklandı

ABD’nin New York kentinde bir lise öğretmeni, öğrencisine evinde yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yaptığı için tutuklandı.



Polis, Laura Russo adlı biyoloji öğretmenin yasal bir yetkisi olmamasına veya çocuğun ebeveynlerinin onayına almamasına rağmen aşıyı evinde uyguladığını söyledi. 17 yaşındaki öğrencisinin ise aşıyı olmayı kendisinin istediği belirtildi.



Russo’nun, yılbaşı arifesinde tutuklandığı ve suçlu bulunursa dört yıl hapis cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.

"AL BAKALIM EVDE AŞI"



Bununla birlikte, Long Island'daki olayın videosunda ise Russo'nun öğrencisine "Umarım iyi olacaksın. Al bakalım. Evde aşı" diyor.



“There you go, at home vaccine”. Police have arrested a Long Island mother for illegally giving a 17 year old boy a shot of Covid vaccine in her home. And there’s video….Only on @NBCNewYork #nbc4ny pic.twitter.com/KpG5vAQaDT