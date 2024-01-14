Peru'da keşfedilen "uzaylıların" gizemi ortaya çıktı

Peru'da geçtiğimiz ekim ayında gümrük görevlileri tarafından ele geçirilen nesnelerin uzaylı olmadıkları adli bilimciler tarafından açıklandı. Peru'nun başkenti Lima'da basın toplantısı düzenleyen Adli Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden arkeolog Flavio Estrada, "bu tamamen uydurulmuş bir hikaye" diyerek bulgularını paylaştı.



Her biri yaklaşık bir ayak uzunluğunda olan ve her iki elinde de üç parmak bulunan küçük, gri insana benzeyen iki nesne, ekim ayında dünyayı kasıp kavurdu ve birçok kişi bunların iki uzaylının cesedi olduğunu iddia etti.



Meksika'ya giden bir sevkiyatta Perulu sınır muhafızları tarafından ele geçirildiler ve incelenmek üzere Peru savcılığı tarafından bilim insanlarına gönderildiler.



Adli tıp uzamanları, "mini uzaylıların" kağıttan, yapıştırıcıdan, metalden, insan ve hayvan kemiklerinden yapıldığını ortaya çıkardı.



Araştırmacılar, üç parmaklı ellerin insan kemiklerinden yapıldığını, geri kalan vücutlarının ise köpek, kuş ve diğer hayvanların kemiklerinden yapıldığını söyledi.



Peru savcılığı bebeklerin kime ait olduğunu henüz bulamadı.