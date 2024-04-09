Putin'in gündemi ülkeyi vuran sel felaketi

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dikkatinin merkezinde sel felaketinin yer aldığı belirtildi.

Ancak Putin'in felaketten ağır şekilde etkilenen Orenburg bölgesini ziyaret etmeyi planlamadığı ifade edildi.



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un verdiği bilgiye göre Putin, konuyu sel felaketinden ağır bir şekilde etkilenen komşu Kazakistan'ın Devlet Başkanı Kasım Tokayev ile görüştü.

Peskov, "Önümüzde zor günler var" dedi.

Öte yandan Peskov, Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in temaslarda bulunmayı planladıklarını söyledi.

Ancak Putin'in Pekin'e yapacağı olası ziyaret için herhangi bir tarih verilmedi.

Peskov, Sergey Lavrov'un Pekin ziyaretinin "en üst düzeyde yapılacak temaslar" için bir hazırlık olarak görülebileceğini belirtti.



Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten de bu tür temaslar planlanıyor ve Rusya Federasyonu ile Çin arasındaki yüksek düzeydeki dostane ilişkiler göz önüne alındığında bunların uygunluğu ve gerekliliği konusunda bir anlayış var" dedi.

