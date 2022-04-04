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Rusya, 52 "dost" ülkeyle uçuşları tekrar başlatıyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 9 Nisan itibarıyla 52 "dost" ülkeyle uçuşların tekrar başlatılacağını bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 15:49

Rusya, 52 "dost" ülkeyle uçuşları tekrar başlatıyor

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Başbakanı Mihail Mişustin,  başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Covid-19 salgını nedeniyle tarifeli ve charter uçuşlara yönelik uygulanan önlemlerin 9 Nisan'da kaldırılacağını belirtti.

NATO üyesi ülkelerin, toplam savunma harcamaları geçen yıl itibariyle 1,17 trilyon dolara ulaştı. NATO üyesi ülkelerin, toplam savunma harcamaları geçen yıl itibariyle 1,17 trilyon dolara ulaştı.

Rus vatandaşlarının, çok sayıda ülkeye kısıtlama olmadan uçabildiklerini anımsatan Mişustin, "9 Nisan itibarıyla da Arjantin, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın dahil olduğu 52 dost ülkeye uçuşlar tekrar başlayacak" dedi.

Yaptırımlar nedeniyle AB ve ABD, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almış, Rusya da benzer bir yaptırım kararını yürürlüğe koymuştu.

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