Rusya hükümetindeki yolsuzluk soruşturmasında üçüncü gözaltı

Rusya'da yolsuzluk krizi sürüyor.

Moskova adliyesi, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov merkezli bir rüşvet soruşturması kapsamında üçüncü bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.



Olimpsitistroy adlı bir inşaat şirketinin kurucu ortağı olan Alexander Fomin olarak adlandırılan bu kişinin, rüşvet verdiğinden şüphelenildiği belirtildi.

Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov, rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla dün tutuklanmıştı.



İvanov, duruşma sırasında tüm suçlamaları reddedetti ancak mahkeme, Ivanov’un 23 Haziran’daki duruşmaya katar tutuklu kalmasına karar verdi.



İddianameye göre Ivanov’un 1 milyon rubleden fazla (yaklaşık 10 bin 800 dolar) rüşvet aldığı tahmin ediliyor.



Suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve maddi zararın 15 katı kadar para cezası alması bekleniyor.

