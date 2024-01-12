SON DAKİKA HABERİ: ABD ve İngiltere'den Yemen'de hava saldırısı: Husi hedefleri vuruldu

Son dakika haberi! Yemen'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD ve İngiliz savaş uçakları gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.



Saldırılara ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, düzenlenen hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesaplarından görüntülere yer verildi.

BIDEN'DAN SALDIRILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri askeri güçleri, İngiltere ile birlikte Avustralya, Bahreyn Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik başarılı bir saldırı gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Saldırıların Yemen'deki Husilerin uluslararası ticari gemilere saldırılarına karşılık olarak yapıldığını söyleyen Biden, "Halkımızı ve uluslararası ticaretin serbest akışını korumak için gerektiğinde daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceğim." dedi.

İNGİLTERE: ORANTILI EYLEMLERDE BULUNDUK

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yaptığı açıklamada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Yemen'de Husilere ait askeri noktalara saldırı düzenlediğini söyledi. Sunak, Kraliyet Donanması'nın bölgedeki çok uluslu misyon kapsamında Kızıldeniz'de devriye gezmeye devam ettiğini de belirtti.

Sunak açıklamasının devamında "Saldırılarla bağlantılı hedeflere karşı meşru müdafaa kapsamında sınırlı, gerekli ve orantılı eylemlerde bulunduk. Husilerin pervasız eylemleri denizde hayatları riske atıyor ve Yemen'deki insani krizi daha da kötüleştiriyor." ifadelerini kullandı.

HUSİLERDEN SALDIRILARA KARŞILIK

Husi lideri Abdulmelik el-Husi, Yemen'e yapılan saldırılara tepki olarak Kızıldeniz'deki Amerikan ve İngiliz savaş gemilerini hedef aldıklarını söyledi.

KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR



Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.



Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.



Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

