Sudanlı kadınlar yiyecek karşılığında cinsel ilişkiye zorlanıyor

Sudan'da süren savaştan kaçamayan yirmiden fazla kadın, ordudan erkeklerle cinsel ilişkiye girmenin, ailelerini hayatta tutacak yiyecek veya mallara ulaşabilmelerinin tek yolu olduğunu söylüyor.



Kadınlar, saldırıların çoğunun kentin en çok gıdaya sahip olan "fabrika bölgesinde" gerçekleştiğini aktardı.



Mağdurlardan biri, yaşlı anne babası ve 18 yaşındaki kızına yiyecek alabilmek için askerlerle cinsel ilişkiye girmekten başka çaresi olmadığını söyledi.

Sudan'da insanlık dramı: "Dünya tarafından unutulan en büyük kriz" Haberi Görüntüle

"YİYECEK ALMANIN TEK YOLU BUYDU"



Mağdur yaşadığı istismarı, "Her iki ebeveynim de çok yaşlı ve hasta ve kızımın yiyecek aramaya çıkmasına asla izin vermedim. Askerlere gittim ve yiyecek almanın tek yolu buydu - fabrikalar bölgesinde her yerdeydiler" sözleriyle anlattı.



Kadın, geçen yıl mayıs ayında bir et işleme fabrikasında askerlerle cinsel ilişkiye zorlandığını söyledi. Bu istismar olayı, Sudan'da düzenli ordu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasında yıkıcı bir iç savaşın başlamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.



Röportajlarda solgun ve zayıf görünen 37 yaşındaki kadın, savaş başlamadan önce Omdurman'ın varlıklı kesimlerinde yaşayan ailelerin yanında hizmetçi olarak çalıştığını ancak çatışmalar başladığında şehri terk edip ailesini ülkenin daha güvenli bir bölgesine götüremeyecek kadar fakir olduğunu söyledi.



SAVAŞIN GETİRDİĞİ İSTİSMAR DÖNGÜSÜ



Çatışmaların 15 Nisan 2023'te başlamasından birkaç gün sonra silahlı grupların tecavüz olaylarına dair raporlar ortaya çıktı.



Askerlerin Hartum bölgesinde ve büyük nüfus merkezlerinin hemen hemen hepsini kontrol ettiği geniş batı bölgesi Darfur'da sistematik bir şekilde cinsel şiddet uyguladığına dair çok sayıda rapor belgelendi.



The Guardian'a konuşan kadınlardan bazıları, askerlerin terk edilmiş evlere erişim karşılığında cinsel ilişki talep ettiğini, bu evlerde yerel pazarlarda satmak üzere eşya yağmalamanın hala mümkün olduğunu söyledi.



Askerler, kurbanları cinsel ilişkiye zorladıktan sonra boş evlerden yiyecek, mutfak ekipmanı ve parfüm almalarına izin veriyor.



REDDEDİLİNCE İŞKENCE ETTİLER



The Guardian'ın konuştuğu başka bir mağdur, askerlerle cinsel ilişkiye girmeyi bıraktığı için işkence gördüğünü söyledi.



21 yaşındaki kadın, askerlere artık onları görmeye gelmeyeceğini söylediğinde, ikisinin onu yere yatırıp bacaklarını yaktığını aktardı.



Askerler ve Omdurman sakinleri kadınların cinsel ilişkiye zorlandığına dair raporları doğruladı. Bir asker, kadınlardan kişisel olarak hiç faydalanmadığını ancak meslektaşlarının bunu yaptığını gördüğünü söyledi.



Dünyanın gördüğü en büyük kıtlık: Sudan'da insanlar nasıl yaşıyor? Haberi Görüntüle

10 MİLYON İNSAN YERİNDEN EDİLDİ



Birleşmiş Milletler'e göre Sudan'daki çatışma on binlerce kişinin ölümüne ve 10 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine neden oldu.



BM tarafından desteklenen yakın tarihli bir raporda, yaklaşık 26 milyon kişinin veya nüfusun yarısından biraz fazlasının yüksek düzeyde "akut gıda güvensizliği" ile karşı karşıya olduğu belirtildi.