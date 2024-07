Sudanlı kadınlar yiyecek karşılığında cinsel ilişkiye zorlanıyor

"YİYECEK ALMANIN TEK YOLU BUYDU"



Mağdur yaşadığı istismarı, "Her iki ebeveynim de çok yaşlı ve hasta ve kızımın yiyecek aramaya çıkmasına asla izin vermedim. Askerlere gittim ve yiyecek almanın tek yolu buydu - fabrikalar bölgesinde her yerdeydiler" sözleriyle anlattı.



Kadın, geçen yıl mayıs ayında bir et işleme fabrikasında askerlerle cinsel ilişkiye zorlandığını söyledi. Bu istismar olayı, Sudan'da düzenli ordu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasında yıkıcı bir iç savaşın başlamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.



Röportajlarda solgun ve zayıf görünen 37 yaşındaki kadın, savaş başlamadan önce Omdurman'ın varlıklı kesimlerinde yaşayan ailelerin yanında hizmetçi olarak çalıştığını ancak çatışmalar başladığında şehri terk edip ailesini ülkenin daha güvenli bir bölgesine götüremeyecek kadar fakir olduğunu söyledi.