Süleymani'nin cenazesi Kirman'da toprağa verildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman kentinde toprağa verildi. Cenaze töreni esnasında çıkan izdihamda 56 kişi yaşamını yitirirken, 213 kişi de yaralandı.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, dün yaşanan izdiham nedeniyle iki kez ertelenen Süleymani'nin cenazesinin defin işlemi gerçekleştirildi.

Haberde, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yapılan saldırıyla Süleymani'nin intikamının alınmasının ardından cenazenin defnedildiği vurgulandı. 

Kirman kentindeki cenaze töreninde can pazarı yaşandı.  

Azadi Meydanı'ndan, Şehit Beleşti Caddesi’ne giden noktada izdiham çıktı. Cenaze töreni esnasında çıkan izdihamda 56 kişi yaşamını yitirirken, 213 kişi de yaralandı. 

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