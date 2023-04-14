"Süper gıda" olduğu kanıtlandı! Bağırsakları koruyup hastalıkları engelliyor

ABD'nin Pensilvanya Eyalet Üniversitesi araştırmacılarına göre, brokolinin "süper gıda" olduğu kanıtlandı.



Bilim insanları, içerdiği vitamin ve mineraller sebebiyle birçok faydası bilinen brokolinin, ince bağırsağı koruduğunu tespit etti.



Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda, günlük diyetinin yüzde 15'i brokoliden oluşan deneklerin bağırsak hücreleri mercek altına alındı.



Brokolinin ince bağırsak hücrelerindeki "aril hidrokarbon reseptörlerine" bağlanarak bu hücreleri güçlendirdiği tespit edildi. Bu durumun, birçok bağırsak hastalığına karşı koruma sağladığı belirtiliyor.



Turpgillerde yer alan bazı maddelerin, DNA hasarından hücreleri koruyabildikleri, virüs, bakteri ve iltihapa karşıda koruyucu özellik taşıdığı biliniyor.



Araştırmacılara göre başta brokoli olmak üzere karnabahar, brüksel lahanası, roka, turp ve şalgam gibi sebzeler sağlıklı bir diyetin olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

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