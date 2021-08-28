Afganistan'dan Taliban'dan kadın sağlık çalışanlarına "işe dönün" çağrısı geldi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığına bağlı kadın sağlık çalışanlarının görevlerine devam etmeye çağırıldığını açıkladı.



Zabihullah paylaşımında, "Sağlık Bakanlığı, illerdeki ve başkentteki tüm kadın çalışanları görevlerine devam etmeleri konusunda bilgilendiriyor" ifadelerini kullanarak Taliban yönetiminin kadınların çalışmalarına yönelik bir sorunu olmadığını vurguladı.



Mücahid daha önce yaptığı açıklamada, Taliban'ın ülkedeki kontrolü geçirmesinin ardından kadınların "şimdilik" güvenlik gerekçesiyle evde kalmaları gerektiğini belirtmiş, bu durumun "geçici" olduğunu vurgulamıştı.

TALİBAN ÖNÜNDE POZ VERMİŞTİ: SARAYDAKİ TABLONUN HİKAYESİ

