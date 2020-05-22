Trump: İkinci dalga olursa ekonomiyi durdurmayacağız

ABD Başkanı Trump, corona virüs salgınında ikinci dalga olması halinde ekonomiyi durdurmayacaklarını açıkladı.

Reuters - Anadolu Ajansı 22.05.2020 - 00:57

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ABD Başkanı Donald Trump, ikinci bir yeni tip corona virüs (Covid-19) dalgası olması durumunda ülke ekonomisini durdurmayacaklarını açıkladı.

Trump, Michigan eyaletinde Ford'un üretim tesisine yaptığı ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ORTALIĞI YATIŞTIRACAĞIZ"

"İkinci bir Covid-19 salgını olmasından endişeli misiniz?" şeklindeki bir soruyu Donald Trump, "İnsanlar bunun uzak bir olasılık olduğunu söylüyor. Ancak ikinci dalga ortaya çıkarsa ortalığı yatıştıracağız. Ülkemizin ekonomik faaliyetini durdurmayacağız" diye yanıtladı.

Ülkesinin salgın sürecinden çok şey öğrendiğini kaydeden Trump, gelecek dalgalara da son derece hazırlıklı olduklarını savundu.

ABD'LİLER 'CORONA'YA RAĞMEN PLAJDA

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