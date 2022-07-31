Ukrayna'da şüpheli ölüm: Tahıl üretimi konusunda uzman olan şirketin sahibine Rus saldırısı

Ukrayna'da "Nibulon" adlı ziraat firmasının sahibi Oleksi Vadaturski ile eşi, Mikolayiv kentindeki evlerinde Rusya'nın saldırısı sonucu öldürüldü.

Haberi Mikolayiv Valisi Oleksiy Savchenko, sosyal medya hesabından duyurdu. Savchenko, Rusya'nın gece boyu süren top atışları sonucunda çiftin hayatını kaybettiğini aktardı.

Diğer taraftan, merkezi Mikolayiv'de bulunan "Nibulon" firmasının buğday üretim ve ihracı konusunda uzman bir şirket olduğu belirtildi. Firmanın aynı zamanda kendi filosu ve limanı da bulunuyor.

Vadaturski'nin sahini olduğu "Nibulon" firmasının kendi limanı ve filosu bulunuyor.

Tahıl koridorundan buğday ihracının başlamasına çok kısa süre kala gerçekleşen bu ölümlere, bazı Ukraynalı siyasetçiler şüpheyle bakıyor.

SON 6 AY İÇİNDE 6 OLİGARK ÖLDÜRÜLDÜ

Diğer taraftan, Rusya'da Gazprom ilişkili oligarkların ölümü de dikkat çekmişti. Mayıs ayında, Soçi'de Gazprom'a ait Krasyana Polyana kayak tesisinin yöneticisi Andrei Krukowski'nin uçurumdan düşerek öldüğü açıklandı.



Rus medyası, Krukovski'nin bölgedeki antik "Aşipse" kalesine yürürken "talihsiz bir kaza geçirdiğini" yazdı. 37 yaşında hayatını kaybeden Krukowski'nin Rusya'daki büyük şirketlerde yöneticilik yaptığı ve 2012 yılında Soçi'deki Gazprom'a ait tesisin başına getirildiği ifade ediliyor.



İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması ile küresel gıda fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Gazprom şirketi ile ilişkisi olduğu düşünülen 6 Rus oligarkın son 6 ay içinde şüpheli şekilde ölümü bilinmezliğini koruyor.



Bu kişilerin Moskova yönetimi tarafından ortadan kaldırıldığı yolundaki iddialar da batı medyasında yer almayı sürdürüyor.



TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI HAKKINDA



Ukrayna ve Rusya'yı 24 Şubat sonrasında ilk kez bir anlaşmada buluştu. Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.İ stanbul'da imzalanan anlaşma ile 20 milyon ton tahılın Ukrayna'nın Odessa, Yujiniy ve Chornomorsk limanlarından tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye ile birlikte küresel gıda fiyatları da düşecek.