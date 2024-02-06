UNICEF'den deprem mesajı: Milyonlarca çocuğun hayatı altüst oldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı için mesaj yayınladı. UNICEF, depremlerin milyonlarca çocuğun hayatını altüst ettiğine dikkat çekti.

UNICEF'den deprem mesajı: Milyonlarca çocuğun hayatı altüst oldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (), büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocukların yaşadıklarını ele aldı. 

UNICEF, Türkiye ve Suriye'yi yakın tarihte etkileyen en ölümcül depremlerin ardından, felaketin sonuçlarının çocuklar için sürdüğüne işaret etti. 

Mesajda, Depremlerin hem Türkiye hem de Suriye'de ailelerin güvenilir su, eğitim ve sağlık yardımı gibi hizmetlere erişiminin kısıtlanmasına, savunmasız çocukların korunmasının da zorlaşmasına yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada, UNICEF'in yaklaşık 2,4 milyonu çocuk 4,7 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için hükümet ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştığı kaydedildi.

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YAPILMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF İcra Direktörü Russell da "Bir yıl önce Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremler, milyonlarca çocuğun hayatını altüst etti. Hükümet desteği ve insani yardımlar, hayatlarını yeniden yoluna koyabilmeleri için ailelere yardım ediyor ve çocuklara yaşadıklarını atlatma yolu sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Russell, depremlerden etkilenen çocukların durumunun iyileşmeye devam ettiğini ancak "hâlâ yapılması gereken çok şey olduğunu" belirtti.

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