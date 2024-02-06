UNICEF'den deprem mesajı: Milyonlarca çocuğun hayatı altüst oldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocukların yaşadıklarını ele aldı.



UNICEF, Türkiye ve Suriye'yi yakın tarihte etkileyen en ölümcül depremlerin ardından, felaketin sonuçlarının çocuklar için sürdüğüne işaret etti.

Mesajda, Depremlerin hem Türkiye hem de Suriye'de ailelerin güvenilir su, eğitim ve sağlık yardımı gibi hizmetlere erişiminin kısıtlanmasına, savunmasız çocukların korunmasının da zorlaşmasına yol açtığı vurgulandı.



Açıklamada, UNICEF'in yaklaşık 2,4 milyonu çocuk 4,7 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için hükümet ve sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştığı kaydedildi.

