Venezuela'da kanlı devriye: 5 ölü, 10 yaralı

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, güvenlik güçleri ile silahlı çeteler arasında çıkan çatışmada 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Ülke basınında çıkan habere göre, başkentin batısındaki Cota 905 adlı semtte bölgede kontrolü sağlamak amacıyla devriye görevi yürüten güvenlik güçleri ile silahlı çete üyeleri arasında çatışma çıktı.



Çatışmada 5 kişi öldü, 2'si polis 10 kişi yaralandı.



Venezuela İçişleri Bakanı Carmen Melendez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye takviye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.



Organize suç örgütlerinin Karakas'ın çeşitli yerlerinde halkın huzurunu ve güvenliğini bozmaya çalıştığını vurgulayan Melendez, polisin barış ve istikrarı sağlayacağını söyledi.

