Zelenski Avusturya Ulusal Meclisi'nde konuştu: Siviller ölmeye devam ediyor

MAYINLAR VE TUZAKLAR



Volodimir Zelenski, Rusların geri çekilmek zorunda kaldıkları bölgelerde, mayın ve tuzaklar geride bıraktıklarını, tarla, bahçe gibi alanlara mayın döşendiğini, günlük yaşamda kullanılan, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi araç gereçlerin içerisine ya da koltuklara el bombalarıyla tuzaklar kurulduğunu, çok sayıda Ukraynalının bu şekilde hayatını kaybettiğini anlattı.

Ukraynalılar olarak herhangi bir ülkenin iç işlerine karışmak ya da herhangi bir gerginlik yaşamak gibi bir amaçlarının olmadığını ifade eden Zelenski, "Biz, kendi topraklarımızda, kendi evimizde güvenlik ve huzur, özgürlük ve mutluluk istedik. Toplumların güvenlik ve toprak bütünlüğünü garanti altına alan uluslararası anlaşma ve kararların uygulanmasını istedik. Bunlar çok fazla istekler mi?" ifadelerini kullandı.



Zelenski, Mart 2022'de 10 somut maddeden oluşan bir barış önerisinde bulunduğunu kaydederek, "Bu öneriye karşı Rusya ne yaptı? Biz bir kez daha kötü tarafın yalan, oyalama ve baskılarını görmek durumunda kaldık." diye konuştu.



Meclis Başkanı'nı ve diğer parlamenterleri, ülkesinde yaşananları daha iyi anlamak için davet eden Zelenski, tarafsızlığın askeri ve jeopolitik açıdan olacağını ancak etik açıdan bir tarafsızlığın söz konusu olmayacağını belirterek, Ukrayna'ya destek olan herkese teşekkürlerini sunarak sözlerini tamamladı.

