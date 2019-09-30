Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi programı tanıtım toplantısında konuştu.

Bakan Albayrak özetle şunları söyledi;

"Programda bu yılın temasına "Değişim başlıyor dedik. Bu yılı pozitif bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz. İhracatı artırdık, ithalatı azalttık, Türkiye küçülmedi. Yılın ikinci yarısında, ertelenen özel tüketim ivmelenecek. Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesindeyiz. Dengelenme hedefini başarıyla uyguladık. Bu süreci sürdürdükten sonra değişim sürecini de başlatacağız. 112 eylemin 44'ü hayata geçirildi.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI'NDA ENFLASYON HEDEFLERİ, 2019 İÇİN YÜZDE 12, 2020 İÇİN YÜZDE 8,5, 2021 İÇİN YÜZDE 6, 2022 İÇİN YÜZDE 4,9 OLDU

Eğer ekonomide güçlü olmayı amaçlıyorsak enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek bizim temel hedefimiz olmayı sürdürecek. Bundan sonraki hedefimiz enflasyon olacak. Enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9.

2019 YILINI CARİ FAZLA VEREREK KAPATACAĞIZ

Cari denge konusu da öncelikli hedeflerimiz arasında. Yılı inşallah cari açık değil cari fazla vererek kapatacağız. 2020 yılı için cari açık/milli gelir hedefi yüzde 1,2. Burada kilit kelime değişim. Lüks tüketim malları ithalatına yönelik tedbirlerimiz 2020'de de devam edecek. İhracatı destekleyen kredi politikası devam edecek.

Az kazanandan az vergi alınmasının önünü açacak vergi reformu adımlarını atmaya başlıyoruz.

BÜYÜME HEDEFLERİ, 2019 YILI İÇİN YÜZDE 0,5, SONRAKİ 3 YIL İÇİN YÜZDE 5'ER OLARAK BELİRLENDİ



Bu yıl büyüme hedefinin bir miktar uzağında kalacağız. 2019'da büyüme yüzde 0,5 olacak, 2020-2021-2022 hedefi yüzde 5." Büyüme ile ilgili çok kapsamlı çalışmalar yaptık.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN ETKİ ANALİZİ YAPILACAK

2019'da işsizlik hedefi yüzde 12,9, 2020 hedefi yüzde 11,8. Orta vadede de işsizlikle mücadele edeceğiz. İşsizlik hedefi 2021 için yüzde 10,6 , 2022 için yüzde 9,8. İstihdam teşviklerinin etki analizi yapılacak.

Bankalar için temiz bir sayfa açıldığını göreceğiz. Dolarizasyonun azaltılması için çalışacağız. Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız.

İstanbul Finans Merkezi'ni 2021 sonunda devreye alacağız.

Türkiye yeni bir ekonomik modele geçiyor.



KOBİ'lerimize ayrı bir önem vereceğiz."

Bu yılın nisan ayında da YEP kapsamındaki hedeflere yönelik reform paketi açıklanmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar TL'lik devlet iç borçlanma senetlerinin kamu bankalarına verileceği açıklaması öne çıkmıştı.

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