Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye 2017 yılında, 2013'ten beri en hızlı yıllık büyümeye imza attı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 7,4 büyürken yılın son çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 7,3 oldu.



Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon lira olarak gerçekleşti.



GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,7, sanayi sektörünün yüzde 9,2 inşaat sektörünün ise yüzde 8,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de 10,7 artış kaydetti.

GSYH VERİLERİ



Türkiye ekonomisi, 2016 yılında darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemesinin ardından 5 çeyrek üst üste büyüme kaydetti ve 2017'nin son çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü. Geçen yıl yüzde 7,4'lük büyüme yakalayan Türkiye ekonomisi, OVP hedefini 1,9 puan aştı.



TÜRKİYE'NİN BÜYÜME ORANLARI

Geçen yılın birinci ve üçüncü çeyrek büyüme hızında revizyona gidilirken, birinci çeyreğe ilişkin büyüme oranı yüzde 5,3'ten yüzde 5,4'e, üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme oranı da yüzde 11,1'den yüzde 11,3'e revize edildi. İkinci çeyrekte de GSYH rakamlarında revizyon yapılırken bu dönemdeki büyüme hızı oranında değişiklik olmadı.



Geçen yılın dördüncü çeyreğinde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 19 artarak 889 milyar 231 milyon lira olarak gerçekleşti.



GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri, 2017'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 8,8, inşaat sektörünün yüzde 5,8 ve hizmetler sektörünün yüzde 9 artış gösterdi.



Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde, 2017'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 artış görüldü.



HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 6,1 ARTTI



Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2017'de bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 6,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 59,1 oldu.

Geçen yıl devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 14,5, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,8 olarak kayıtlara geçti. 2017'de zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5, gayri safi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7,3 artış gösterdi.



Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2017'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 6,6, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,4 ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 6 arttı.



Geçen yıl, 2016'nın zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 12, ithalat yüzde 10,3 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2017'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 9,3, ithalatı ise yüzde 22,7 artış gösterdi.



İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNDE YÜZDE 12,9 ARTIŞ

İş gücü ödemeleri 2017'de, bir önceki yıla göre yüzde 12,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 26,2 yükseldi. İş gücü ödemeleri geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6, net işletme artığı/karma gelir yüzde 23,1 artış kaydetti.

KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR 10 BİN 597 DOLARA İNDİ



Kişi başına GSYH değeri, 2017'de cari fiyatlarla 38 bin 660 lira (10 bin 597 dolar) olarak hesaplandı. Bu değer, 2016'da 32 bin 676 lira (10 bin 807 dolar) olarak belirlenmişti.

TÜRKİYE BÜYÜMEDE OECD İKİNCİSİ



Türkiye, bu büyüme oranı ile OECD ülkeleri içerisinde yüzde 8,4 büyüyen İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ülke oldu.

EN HIZLI BÜYÜME BİLGİ İLETİŞİMDE, EN YAVAŞ BÜYÜME GAYRİMENKULDE



İktisadi faaliyet kollarına bakıldığında ise 2017'de yıllık olarak en hızlı büyüyen sektörün bilgi ve iletişim sektörü olduğu görüldü. TÜİK verilerine göre 2017'de yıllık olarak sektör yüzde 12,4 büyüme kaydetti. En yavaş büyüme ise gayrimenkul faaliyetlerinde oldu. Verilere göre sektördeki büyüme yüzde 2,6 büyüdü.

MEHMET ŞİMŞEK BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek büyüme verisinin ardından yapmış olduğu açıklamada, "Nihai hedefimiz yapacağımız reformlarla daha dengeli ve sürüdürülebilir büyümeyi sağlamak ve halkımızın refah seviyesini artırmaktır" dedi.

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ: G-20'DE LİDER OLDUK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, Türkiye ekonomisinin dengeli bir şekilde büyümekte olduğunu belirtti.



Ekonominin hızlı bir büyüme sürecine girdiği görüşünde olan Zeybekci, göstergelerin 2018 için de yüksek seviyede büyüme işaret ettiğini bildirdi.

Türkiye ekonomisi 2017’de %7,4 büyümüş ve böylece dünya ekonomisinin %85’ini oluşturan G-20’de lider olmuştur.

Tüm aksi söylemlere rağmen ekonomimize sonuna kadar güvendik, ihracatı-yatırımları artıracak teşvikler verdik, durmak bilmeden çalıştık ve bu muhteşem başarıyı yakaladık — Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) March 29, 2018

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEHDİ EKER NTV'DE YORUMLADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de, NTV canlı yayınında büyüme rakamlarını değerlendirdi:

"Beklenen bir orandı aslında 7-7.5 arası. Tahminler gerçelkleşmiş oldu. Türkiye 15 Temmuz’dan sonra büyük bir hızla toparlıyor.

Büyüme potansiyeli ve enerjisi var. Demografik yapısı, talep ve üretimn tarafı ve dışa açılmayla birlikte sağlanan ivme kendini gösteriyor. Çünkü Türkiye’nin nüfus artış oranın en az 4-54 puan üzerinde büyüme sağlamalı ki kalkınmaya ve refaha yol açsın. 7,4 çok güzel bir rakam ve inşallah arakası da gelir" ifadelerini kullandı.