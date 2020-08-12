Çeyrek altın ne kadar? (12 Ağustos 2020 anlık ve güncel altın fiyatları)

Güvenli liman altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ediyor.

Altın fiyatları, dün Rusya'nın aşıyı tescillediğini açıklamasının ardından yaşanan satışlarla sert bir şekilde geriledi.

Geçen hafta rekor üstüne rekor tazeleyen gram altın, yeni güne 437 lira seviyelerinde başladı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 730 lira, Cumhuriyet altını 2.901 liradan satılıyor.

Asya piyasalarının yakından izlendiği altının ons fiyatı ise 1.889,94 dolardan işlem görüyor.

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Analistler, global ölçekte makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD Merkez Bankası (Fed) için daha fazla eylem alanı gördüğünü açıklamasının risk algısını düşürdüğünü ve altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.



Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken; piyasaların gözü ABD-Çin arasında yaşanan gerilimde, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerde ve corona virüs salgınında olacak.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 460-490 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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