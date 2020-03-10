Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Mart 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı spot piyasada 525,79 lira, 538,92 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. Gram altın ise 328,63 lira alış fiyatı, satış fiyatı 328,76 liradan işlem görüyor.
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